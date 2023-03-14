Президент РФС Дюков останется членом исполкома УЕФА после конгресса
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Президент РФС Александр Дюков сохранит свой пост в исполкоме УЕФА после конгресса организации, который пройдёт в Лиссабоне. Об этом ТАСС сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
"Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА", — заявили в организации.
Добавим, что Дюков был выбран в исполком УЕФА в 2021 году. Очередные выборы членов комитета состоятся 5 апреля в португальском Лиссабоне во время 47-го конгресса организации.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия сохранила за собой право голоса на выборах президента УЕФА, которые состоятся 5 апреля.