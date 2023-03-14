Президент РФС Дюков останется членом исполкома УЕФА после конгресса

Президент РФС Александр Дюков сохранит свой пост в исполкоме УЕФА после конгресса организации, который пройдёт в Лиссабоне. Об этом ТАСС сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

"Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА", — заявили в организации.

Добавим, что Дюков был выбран в исполком УЕФА в 2021 году. Очередные выборы членов комитета состоятся 5 апреля в португальском Лиссабоне во время 47-го конгресса организации.