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26 февраля, 12:03

Никита Симонян рассказал о возможных переговорах РФС и УЕФА

<p>Вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе </p>

Вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Вице-президент Российского футбольного союза и известный советский футболист Никита Симонян рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" о возможных переговорах РФС и УЕФА. По его словам, бездействовать в данной ситуации нельзя.

"Нельзя же сидеть на одном месте. Нам нужно оставаться в Европе. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Время покажет", — сказал он.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. За это время мужская национальная команда пропустила чемпионат мира в Катаре и розыгрыш Лиги наций, женская — чемпионат Европы в Англии, а клубы не играют в еврокубках. В связи с этим РФС обращался в CAS, однако суд отказал в удовлетворении исков, а позднее опубликовал мотивировочную часть своего решения.

РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе отстранение клубов и сборных от турниров

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Оксана Попова
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