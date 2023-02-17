РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе отстранение клубов и сборных от турниров

РФС обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оставил в силе запрет ФИФА и УЕФА на участие национальных сборных и российских клубов в международных турнирах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. За это время мужская национальная команда пропустила чемпионат мира в Катаре и розыгрыш Лиги наций, женская — чемпионат Европы в Англии, а клубы не играют в еврокубках. В этой связи РФС обращался в CAS, однако суд отказал в удовлетворении исков, а позднее опубликовал мотивировочную часть своего решения.