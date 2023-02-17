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17 февраля, 09:56

РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе отстранение клубов и сборных от турниров

РФС обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оставил в силе запрет ФИФА и УЕФА на участие национальных сборных и российских клубов в международных турнирах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"В настоящее время в Верховный суд Швейцарии подана апелляция на арбитражное решение CAS", — отметили в суде.

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Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. За это время мужская национальная команда пропустила чемпионат мира в Катаре и розыгрыш Лиги наций, женская — чемпионат Европы в Англии, а клубы не играют в еврокубках. В этой связи РФС обращался в CAS, однако суд отказал в удовлетворении исков, а позднее опубликовал мотивировочную часть своего решения.

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