Точный состав возможных соперников сборной России на турнире в Азии пока неизвестен

Пресс-атташе Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) Полат Аллагулиев раскрыл детали подготовки к летнему турниру, на котором может сыграть сборная России. Соревнования должны пройти с 9-го по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он отметил, что все страны уже дали согласие на участие, а Россия заинтересована в игре на турнире.