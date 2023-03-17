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17 марта, 20:05

Точный состав возможных соперников сборной России на турнире в Азии пока неизвестен

ЦАФА: Состав участников турнира, где может выступить сборная России, пока не утверждён

Пресс-атташе Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) Полат Аллагулиев раскрыл детали подготовки к летнему турниру, на котором может сыграть сборная России. Соревнования должны пройти с 9-го по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он отметил, что все страны уже дали согласие на участие, а Россия заинтересована в игре на турнире.

"Но есть некоторые моменты, которые нужно согласовать. Восьмая команда пока неизвестна", — сказал Аллагулиев, добавив, что окончательный список участников будет известен в ближайшее время.

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Ранее стало известно, что сборная России этим летом должна сыграть в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Соперниками нашей национальной команды станут сборные Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Афганистана и ещё одна азиатская сборная. УЕФА не возражает против участия сборной России в турнире, так как он неофициальный. А совсем скоро сборная России проведёт два товарищеских матча с Ираном и Ираком. Первый поединок состоится 23 марта в Тегеране, а второй — 26-го числа в Санкт-Петербурге. Уже известен окончательный состав сборной России по футболу на мартовский сбор.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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