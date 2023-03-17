Российским клубам предрекли проблемы при переходе в АФК из-за лимита на легионеров и сложной логистики

Для сборной России по футболу переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) — это приемлемый путь развития. Матчей примерно столько же, сколько и в Европе, и на бумаге кажется, что отбираться на чемпионат мира будет проще. А вот интеграция клубного футбола в Азию – это большая проблема. Об этом газете "Петербургский дневник" заявил автор ютуб-канала "Рашен Football" Антон Ванюшов.

"Интеграция клубного футбола в Азию — это большая проблема. Матчей больше, логистика очень сложная. Множество юридических нюансов. Например, лимит на легионеров. В турнирах в Азии он достаточно жёсткий, и тот же "Зенит" всех своих бразильцев точно не сможет заявить. Плюс сложнее теперь вообще будет завлекать игроков в Россию. Всё-таки все мечтают играть в настоящей Лиге чемпионов, а не в её азиатском аналоге", — отметил Ванюшов.

С другой стороны, по его словам, отчасти правы будут те, кто скажет, что не стоит сидеть и ждать решения УЕФА, а лучше переходить в Азию. Также Ванюшов прокомментировал сообщения об участии сборной России в турнире Ассоциации Центральной Азии, который пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Автор ютуб-канала напомнил, что на 11 июня назначен финал Кубка России и теперь наверняка придётся ломать календарь. Кроме того, у Ванюшова есть сомнения насчёт качества инфраструктуры в Киргизии и Узбекистане. Также он поделился опасениями, что летом там будет жарковато для футбола.