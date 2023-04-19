"Спартак" пропустил два мяча от "Акрона" и вылетел из Кубка России
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Московский "Спартак", который является действующим победителем Кубка России, проиграл тольяттинскому "Акрону" и вылетел из турнира. Встреча прошла 19 апреля на стадионе "Кристал" в Жигулёвске и завершилась со счётом 2:1.
В команде победителей отличились Андреас Понсе (41) и Никита Салтыков (45+1). У "Спартака" мяч в ворота противника забил Томаш Тавареш (77). Таким образом столичный клуб вылетел из Кубка России. При этом в 2022 году красно-белые стали обладателями трофея, обыграв в финале московское "Динамо" со счётом 2:1.
А ранее в "Спартаке" рассказали, как идёт восстановление полузащитника Виктора Мозеса и форварда Квинси Промеса. Напомним, оба игрока получили травмы ног.