КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 16:26

"Спартак" пропустил два мяча от "Акрона" и вылетел из Кубка России

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Обложка © Сайт ФК "Спартак"

Московский "Спартак", который является действующим победителем Кубка России, проиграл тольяттинскому "Акрону" и вылетел из турнира. Встреча прошла 19 апреля на стадионе "Кристал" в Жигулёвске и завершилась со счётом 2:1.

В команде победителей отличились Андреас Понсе (41) и Никита Салтыков (45+1). У "Спартака" мяч в ворота противника забил Томаш Тавареш (77). Таким образом столичный клуб вылетел из Кубка России. При этом в 2022 году красно-белые стали обладателями трофея, обыграв в финале московское "Динамо" со счётом 2:1.

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А ранее в "Спартаке" рассказали, как идёт восстановление полузащитника Виктора Мозеса и форварда Квинси Промеса. Напомним, оба игрока получили травмы ног.

Наталья Исакова
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