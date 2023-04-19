"Спартак" пропустил два мяча от "Акрона" и вылетел из Кубка России

Московский "Спартак", который является действующим победителем Кубка России, проиграл тольяттинскому "Акрону" и вылетел из турнира. Встреча прошла 19 апреля на стадионе "Кристал" в Жигулёвске и завершилась со счётом 2:1.

В команде победителей отличились Андреас Понсе (41) и Никита Салтыков (45+1). У "Спартака" мяч в ворота противника забил Томаш Тавареш (77). Таким образом столичный клуб вылетел из Кубка России. При этом в 2022 году красно-белые стали обладателями трофея, обыграв в финале московское "Динамо" со счётом 2:1.