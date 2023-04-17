КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 14:16

В "Спартаке" рассказали, как идёт восстановление Мозеса и Промеса

В состоянии полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса и флангового форварда красно-белых Квинси Промеса наблюдается положительная динамика. Об этом нашим коллегам из газеты "Спорт-Экспресс" рассказал руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

Издание напоминает, что 32-летний нигериец Мозес уже полгода восстанавливается от травмы ахилла. Этой весной дважды выходил на замену в матчах с "Ахматом" и "Уралом", но перед встречей с "Динамо" в рамках 22-го тура чемпионата России вдруг почувствовал недомогание и не попал в заявку. Игру "Торпедо" хавбек также пропустил. 31-летний голландец Промес был заменён уже через восемь минут после перерыва в матче с грозненцами из-за повреждения икроножной мышцы. В дальнейших играх он тоже не выступал.

Появилось видео жаркой вечеринки с пьяными футболистами "Спартака" после ничьей с "Ахматом"

Появилось видео жаркой вечеринки с пьяными футболистами "Спартака" после ничьей с "Ахматом"

Ранее Лайф писал, что агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло опроверг информацию о том, что форвард курил на вечеринке в Москве. По его словам, на скандальном видео "мог быть Балотелли, Мане или любой другой цветной парень".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев, © ТАСС / Олег Бухарев

Алексей Берковиц
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров