В "Спартаке" рассказали, как идёт восстановление Мозеса и Промеса
В состоянии полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса и флангового форварда красно-белых Квинси Промеса наблюдается положительная динамика. Об этом нашим коллегам из газеты "Спорт-Экспресс" рассказал руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
Издание напоминает, что 32-летний нигериец Мозес уже полгода восстанавливается от травмы ахилла. Этой весной дважды выходил на замену в матчах с "Ахматом" и "Уралом", но перед встречей с "Динамо" в рамках 22-го тура чемпионата России вдруг почувствовал недомогание и не попал в заявку. Игру "Торпедо" хавбек также пропустил. 31-летний голландец Промес был заменён уже через восемь минут после перерыва в матче с грозненцами из-за повреждения икроножной мышцы. В дальнейших играх он тоже не выступал.
Ранее Лайф писал, что агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло опроверг информацию о том, что форвард курил на вечеринке в Москве. По его словам, на скандальном видео "мог быть Балотелли, Мане или любой другой цветной парень".
ТАСС / Сергей Фадеичев, © ТАСС / Олег Бухарев