В "Спартаке" рассказали, как идёт восстановление Мозеса и Промеса

Издание напоминает, что 32-летний нигериец Мозес уже полгода восстанавливается от травмы ахилла. Этой весной дважды выходил на замену в матчах с "Ахматом" и "Уралом", но перед встречей с "Динамо" в рамках 22-го тура чемпионата России вдруг почувствовал недомогание и не попал в заявку. Игру "Торпедо" хавбек также пропустил. 31-летний голландец Промес был заменён уже через восемь минут после перерыва в матче с грозненцами из-за повреждения икроножной мышцы. В дальнейших играх он тоже не выступал.