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18 апреля, 22:46

Черчесов поздравил "Динамо" со столетним юбилеем

Футбольная команда "Динамо" отмечает 100-летний юбилей, с чем её поздравил 59-летний бывший главный тренер бело-голубых и сборной РФ Станислав Черчесов.

"Поздравляю легендарный клуб с юбилеем! Рад, что тоже внёс свой скромный вклад в его богатую историю. Слежу за РПЛ — в том числе, конечно, и за бело-голубыми. Желаю им успехов", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Черчесова.

Он возглавлял "Динамо" в 2014–2015 годах. Под его руководством команда одержала победу в шести матчах группового турнира Лиги Европы 2014/15 в квартете с ПСВ, "Эшторилом" и "Панатинаикосом".

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Ранее ФК "Динамо" уверенно обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче 23-го тура РПЛ. Команды встретились на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.

Обложка ©

ТАСС / Tibor Illyes

Анатолий Симоненко
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