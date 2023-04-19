Черчесов поздравил "Динамо" со столетним юбилеем

Футбольная команда "Динамо" отмечает 100-летний юбилей, с чем её поздравил 59-летний бывший главный тренер бело-голубых и сборной РФ Станислав Черчесов.

"Поздравляю легендарный клуб с юбилеем! Рад, что тоже внёс свой скромный вклад в его богатую историю. Слежу за РПЛ — в том числе, конечно, и за бело-голубыми. Желаю им успехов", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Черчесова.

Он возглавлял "Динамо" в 2014–2015 годах. Под его руководством команда одержала победу в шести матчах группового турнира Лиги Европы 2014/15 в квартете с ПСВ, "Эшторилом" и "Панатинаикосом".