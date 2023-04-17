В "Динамо" оценили возможный переход Тюкавина в "Зенит"

Российский футболист Константин Тюкавин из "Динамо" является одним из самых талантливых нападающих в нашей стране, поэтому интерес многих ФК к его персоне неудивителен. Так член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин прокомментировал его возможный переход в "Зенит".

"Костя Тюкавин — наш основной нападающий. Это, как я уже говорил, один из самых талантливых нападающих в стране. Поэтому мы не удивлены интересу к нему от множества клубов. А в остальном, как я уже сказал, Костя — футболист "Динамо-Москва", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

При этом о том, обращался ли уже "Зенит" к "Динамо" по поводу покупки игрока, ему ничего не известно.