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17 апреля, 14:36

В "Динамо" оценили возможный переход Тюкавина в "Зенит"

Российский футболист Константин Тюкавин из "Динамо" является одним из самых талантливых нападающих в нашей стране, поэтому интерес многих ФК к его персоне неудивителен. Так член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин прокомментировал его возможный переход в "Зенит".

"Костя Тюкавин — наш основной нападающий. Это, как я уже говорил, один из самых талантливых нападающих в стране. Поэтому мы не удивлены интересу к нему от множества клубов. А в остальном, как я уже сказал, Костя — футболист "Динамо-Москва", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

При этом о том, обращался ли уже "Зенит" к "Динамо" по поводу покупки игрока, ему ничего не известно.

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Как уже писал Лайф, футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность покупки Сергея Пиняева и Константина Тюкавина в случае ухода из клуба легионеров Малкома и Клаудиньо. Уточнялось, что нападающий "Динамо" якобы не очень доволен своим положением в клубе.

Обложка ©

ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер

Николь Вербер
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