Стало известно, кто может заменить Малкома и Клаудиньо в "Зените"
"Зенит" рассматривает покупку Пиняева и Тюкавина
Петербургский "Зенит" рассматривает покупку Сергея Пиняева и Константина Тюкавина в случае ухода из клуба легионеров Малкома и Клаудиньо, пишет "Чемпионат" со ссылкой на осведомлённый источник.
"Тюкавин не очень доволен своим положением в "Динамо", так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же "Зенит" может забрать за фиксированную сумму отступных", — цитирует его издание.
Лайф писал, что "Зенит" может сыграть в июне с сербской "Црвеной Звездой". Матч может состояться на петербургском стадионе "Газпром Арена". Прошлая встреча команд закончилась победой россиян со счётом 3:1.
ТАСС / Валентина Певцова, © ТАСС / Олег Бухарев