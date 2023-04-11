Стало известно, кто может заменить Малкома и Клаудиньо в "Зените"

Петербургский "Зенит" рассматривает покупку Сергея Пиняева и Константина Тюкавина в случае ухода из клуба легионеров Малкома и Клаудиньо, пишет "Чемпионат" со ссылкой на осведомлённый источник.

"Тюкавин не очень доволен своим положением в "Динамо", так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же "Зенит" может забрать за фиксированную сумму отступных", — цитирует его издание.