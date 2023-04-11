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11 апреля, 11:00

Стало известно, кто может заменить Малкома и Клаудиньо в "Зените"

"Зенит" рассматривает покупку Пиняева и Тюкавина

Петербургский "Зенит" рассматривает покупку Сергея Пиняева и Константина Тюкавина в случае ухода из клуба легионеров Малкома и Клаудиньо, пишет "Чемпионат" со ссылкой на осведомлённый источник.

"Тюкавин не очень доволен своим положением в "Динамо", так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же "Зенит" может забрать за фиксированную сумму отступных", цитирует его издание.

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Лайф писал, что "Зенит" может сыграть в июне с сербской "Црвеной Звездой". Матч может состояться на петербургском стадионе "Газпром Арена". Прошлая встреча команд закончилась победой россиян со счётом 3:1.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова, © ТАСС / Олег Бухарев

Матвей Константинов
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