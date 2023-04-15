"Динамо" обыграло "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче РПЛ

Столичный ФК "Динамо" уверенно обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды встретились на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.

Ранее футболисты московских клубов "Спартак" и "Динамо" сыграли со счётом 3:3. Теперь бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками в 23 матчах. А 22 апреля клуб сыграет с петербургским "Зенитом".