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15 апреля, 13:59

"Динамо" обыграло "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче РПЛ

Столичный ФК "Динамо" уверенно обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды встретились на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.

Голы забили Ярослав Гладышев (79-я минута), Даниил Фомин (86), Фёдор Смолов (90+5). Автором единственного забитого мяча у противника стал Денис Глушаков, удачно реализовавший пенальти.

В "Динамо" отрицают возможность смены тренера Йокановича до конца сезона

В "Динамо" отрицают возможность смены тренера Йокановича до конца сезона

Ранее футболисты московских клубов "Спартак" и "Динамо" сыграли со счётом 3:3. Теперь бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками в 23 матчах. А 22 апреля клуб сыграет с петербургским "Зенитом".

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ФК "Динамо"

Татьяна Миссуми
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