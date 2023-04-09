В Динамо отрицают возможность смены тренера Йокановича до конца сезона
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Славиши Йокановича.
"Йоканович — главный тренер футбольного клуба "Динамо" Москва. И точка", — прокомментировал он газете "Спорт-Экспресс" возможность его смены до конца сезона.
Ранее соответствующую возможность прокомментировал спортивный директор "Динамо" Желько Бувач. Он заявил, что данный вопрос "такой же глупый", как и задавший его журналист.
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ТАСС / Сергей Савостьянов