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4 апреля, 20:30

Смолов и спортдиректор "Динамо" сорвали злость за вылет из Кубка России на журналистах

Смолов оскорбил журналиста после вылета "Динамо" из Кубка России

<p>t.me / ФК "Динамо" Москва</p>

t.me / ФК "Динамо" Москва

После вылета "Динамо" из Кубка России игроки и менеджмент команды были раздосадованы подобным результатом. Нападающий Фёдор Смолов назвал задавшего ему вопрос журналиста "Спорт-Экспресса" клоуном.

После игры Микеле Антонов обратился к футболисту, напомнив об обещании Смолова фанатам выиграть кубок.

"Тебе, что ли, обещал, ***, клоун?" — ответил спортсмен.

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В свою очередь спортивный директор Желько Бувач не стал отвечать о будущем главного тренера Славиши Йокановича.

"Это такой же глупый вопрос, как ты", — приводит слова менеджера РБ "Спорт".

Руководитель по коммуникациям "Динамо" Дмитрий Симонов уже принёс извинения за резкие слова представителей клуба.

"Контролировать эмоции не всегда удаётся. Готовы принести извинения журналистам, которых это могло задеть, — мы не хотели вас обидеть. Надеюсь, вы примете эти извинения", — сказал он СЭ, уточнив, что эти слова можно трактовать как заявление от клуба.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Динамо" уступило "Сочи" в матче 21-го тура РПЛ. Голами отметились игроки сочинцев Ваня Дркушич и Артём Макарчук.

Артур Лапсаков
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