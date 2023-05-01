В "Локомотиве" высказались о судьбе Педриньо, обвинённого в домашнем насилии
В "Локомотиве" решили заняться трудоустройством полузащитника Педро Габриэла
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником Педро Габриэлем. Игрок принадлежит железнодорожникам, но до недавнего времени выступал за команду "Сан-Паулу".
"Наши специалисты будут работать с этой ситуацией. Это наш игрок. Конечно, мы будем заниматься его трудоустройством. Непростая ситуация. Наш спортивный блок занимается этим вопросом", — приводит слова Нагорных издание "Спорт-Экспресс".
Глава совета директоров "Локомотива" также призвал дать клубу немного времени. 30 апреля "Сан-Паулу" объявил о расторжении соглашения с Педро Габриэлем. За бразильский клуб игрок выступал на правах аренды. Решение о прекращении сотрудничества с 23-летним игроком было принято в связи с тем, что его обвинили в домашнем насилии.
ТАСС / Михаил Терещенко