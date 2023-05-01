В "Локомотиве" высказались о судьбе Педриньо, обвинённого в домашнем насилии

Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником Педро Габриэлем. Игрок принадлежит железнодорожникам, но до недавнего времени выступал за команду "Сан-Паулу".

"Наши специалисты будут работать с этой ситуацией. Это наш игрок. Конечно, мы будем заниматься его трудоустройством. Непростая ситуация. Наш спортивный блок занимается этим вопросом", — приводит слова Нагорных издание "Спорт-Экспресс".