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2 марта, 11:17

Globo: Бразильца Габриэла из "Локомотива" обвинили в домашнем насилии

<p>Педро Габриэла. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/fclokomotiv?z=photo-30651595_457321745/album-30651595_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ФК "Локомотив"</a></p>

Педро Габриэла. Обложка © VK / ФК "Локомотив"

Бывшая возлюбленная нападающего московского "Локомотива" Педро Габриэла, который сейчас находится в аренде в бразильском "Сан-Паулу", обвинила его в домашнем насилии. Как сообщает Globo, 23-летний футболист уже получил уведомление о том, что ему немедленно надо явиться в полицию.

По данным издания, 20-летняя Аманда Нуньес подверглась нападению со стороны экс-партнёра. У потерпевшей зафиксированы следы травм, которые были сфотографированы и приобщены к делу. В "Сан-Паулу" уже отреагировали на ситуацию. В команде отметили, что "не будут закрывать глаза на агрессию в отношении женщин и примут необходимые меры после надлежащего расследования". Сам Габриэла обвинения пока не комментировал.

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Ранее Лайф писал, что защитника ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими обвинили в сексуальном насилии. По словам 23-летней пострадавшей, она приехала к дому футболиста на такси. Внутри же "ситуация вышла из-под контроля".

Наталья Исакова
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