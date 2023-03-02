Globo: Бразильца Габриэла из "Локомотива" обвинили в домашнем насилии

Бывшая возлюбленная нападающего московского "Локомотива" Педро Габриэла, который сейчас находится в аренде в бразильском "Сан-Паулу", обвинила его в домашнем насилии. Как сообщает Globo, 23-летний футболист уже получил уведомление о том, что ему немедленно надо явиться в полицию.

По данным издания, 20-летняя Аманда Нуньес подверглась нападению со стороны экс-партнёра. У потерпевшей зафиксированы следы травм, которые были сфотографированы и приобщены к делу. В "Сан-Паулу" уже отреагировали на ситуацию. В команде отметили, что "не будут закрывать глаза на агрессию в отношении женщин и примут необходимые меры после надлежащего расследования". Сам Габриэла обвинения пока не комментировал.