"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 00:48

Le Parisien: Игрока ПСЖ Хакими обвинили в сексуальном насилии

Молодая девушка обвинила защитника ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими в сексуальном насилии. Об этом пишет Le Parisien.

По словам 23-летней пострадавшей, она приехала к дому футболиста на такси. Внутри же "ситуация вышла из-под контроля", спортсмен начал целовать её в губы и грудь, снимать одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты. В итоге девушке всё же удалось оттолкнуть игрока и отправить сообщение другу, который забрал её на машине.

Девушка обратилась в полицию, однако не стала подавать заявление на футболиста.

Алвес признался, что имел сексуальную связь с девушкой, обвиняющей его в изнасиловании

Алвес признался, что имел сексуальную связь с девушкой, обвиняющей его в изнасиловании

Ранее Лайф рассказывал, что французская "Ницца" подала жалобу после того, как в туалете стадиона команды во время матча снимали порно. Узнав о снимающемся ролике, болельщики сразу же принялись распространять информацию в соцсетях.

Обложка ©

psg.fr

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК ПСЖ
  • Футбол
  • Спорт
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров