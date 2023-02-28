ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2023, 00:48

Le Parisien: Игрока ПСЖ Хакими обвинили в сексуальном насилии

Молодая девушка обвинила защитника ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими в сексуальном насилии. Об этом пишет Le Parisien.

По словам 23-летней пострадавшей, она приехала к дому футболиста на такси. Внутри же "ситуация вышла из-под контроля", спортсмен начал целовать её в губы и грудь, снимать одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты. В итоге девушке всё же удалось оттолкнуть игрока и отправить сообщение другу, который забрал её на машине.

Девушка обратилась в полицию, однако не стала подавать заявление на футболиста.

Алвес признался, что имел сексуальную связь с девушкой, обвиняющей его в изнасиловании
Алвес признался, что имел сексуальную связь с девушкой, обвиняющей его в изнасиловании

Ранее Лайф рассказывал, что французская "Ницца" подала жалобу после того, как в туалете стадиона команды во время матча снимали порно. Узнав о снимающемся ролике, болельщики сразу же принялись распространять информацию в соцсетях.

BannerImage

psg.fr

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК ПСЖ
  • Происшествия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar