Le Parisien: Игрока ПСЖ Хакими обвинили в сексуальном насилии

Молодая девушка обвинила защитника ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими в сексуальном насилии. Об этом пишет Le Parisien.

По словам 23-летней пострадавшей, она приехала к дому футболиста на такси. Внутри же "ситуация вышла из-под контроля", спортсмен начал целовать её в губы и грудь, снимать одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты. В итоге девушке всё же удалось оттолкнуть игрока и отправить сообщение другу, который забрал её на машине.

Девушка обратилась в полицию, однако не стала подавать заявление на футболиста.