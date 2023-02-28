Le Parisien: Игрока ПСЖ Хакими обвинили в сексуальном насилии
Молодая девушка обвинила защитника ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими в сексуальном насилии. Об этом пишет Le Parisien.
По словам 23-летней пострадавшей, она приехала к дому футболиста на такси. Внутри же "ситуация вышла из-под контроля", спортсмен начал целовать её в губы и грудь, снимать одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты. В итоге девушке всё же удалось оттолкнуть игрока и отправить сообщение другу, который забрал её на машине.
Девушка обратилась в полицию, однако не стала подавать заявление на футболиста.
Ранее Лайф рассказывал, что французская "Ницца" подала жалобу после того, как в туалете стадиона команды во время матча снимали порно. Узнав о снимающемся ролике, болельщики сразу же принялись распространять информацию в соцсетях.