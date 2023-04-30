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30 апреля, 18:08

"Локомотив" со счётом 5:1 разгромил "Химки" в 25-м туре РПЛ

Московский футбольный клуб "Локомотив" разгромил подмосковные "Химки" в матче 25-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД Арена" и завершилась со счётом 5:1.

В составе железнодорожников забитыми голами отметились Антон Миранчук (27-я минута, с пенальти), Артём Дзюба (52, 70), Иван Игнатьев (74), Вильсон Изидор (76). А в команде гостей из "Химок" смог отличиться лишь Александр Руденко (60).

Таким образом, "Локомотив", набрав 32 очка, находится на 10-м месте в турнирной таблице, а "Химки" идут 15-ми с 17 очками. Лидирует по-прежнему петербургский "Зенит" (61 очко), следом идёт "Ростов" (50).


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А ранее, в пятницу, 29 апреля, "Зенит" нанёс крупное поражение "Крыльям Советов" в матче чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1, покер оформил Малком.

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Сайт ФК "Локомотив"

Наталья Исакова
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