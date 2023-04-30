"Локомотив" со счётом 5:1 разгромил "Химки" в 25-м туре РПЛ

Московский футбольный клуб "Локомотив" разгромил подмосковные "Химки" в матче 25-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД Арена" и завершилась со счётом 5:1.

В составе железнодорожников забитыми голами отметились Антон Миранчук (27-я минута, с пенальти), Артём Дзюба (52, 70), Иван Игнатьев (74), Вильсон Изидор (76). А в команде гостей из "Химок" смог отличиться лишь Александр Руденко (60).

Таким образом, "Локомотив", набрав 32 очка, находится на 10-м месте в турнирной таблице, а "Химки" идут 15-ми с 17 очками. Лидирует по-прежнему петербургский "Зенит" (61 очко), следом идёт "Ростов" (50).

