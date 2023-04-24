Президент РПЛ Алаев заявил, что формат Лиги не будет изменён в следующем сезоне

Формат проведения Российской премьер-лиги не будет меняться в следующем сезоне. Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев.

"Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания Лиги нет. В частных разговорах ряд клубов поднимают вопросы форматов кубка и чемпионата, но нет единодушия. Я говорю о том, что необходимо этот диалог вести. Не по отдельности, а всем вместе собраться и обсудить за столом", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Как он указал, учитывая, что следующий сезон чемпионата страны по футболу стартует довольно скоро, "вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти". По словам Алаева, ключевая позиция здесь у клубов, которые должны определяться с тем, как играть.

"Главное: если какие-то изменения и производить, то так, чтобы был консенсус. Важно также учитывать договорённости с партнёрами и вещателем", — подчеркнул он.

Кроме того, Алаев считает, что нынешний розыгрыш Кубка России получился удачным, но турнир вышел немного перегруженным. По его мнению, групповую стадию следует сделать короче, также необходимо обсудить отмену двухматчевого противостояния в плей-офф "Пути РПЛ".

Ранее Алаев заявлял, что РПЛ рассматривает варианты по изменению формата проведения чемпионата России, в том числе с введением стадии плей-офф или добавлением третьего круга с разбивкой команд на группы.