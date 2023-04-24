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24 апреля, 11:52

Гендиректор ФК "Крылья Советов" подал в отставку в знак протеста против судейства

Гендиректор "Крыльев Советов" Андреев подал в отставку из-за судейства в РПЛ

<p>Обложка © <a href="https://pfcks.ru/news/novosti_1679.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК "Крылья Советов"</a></p>

Обложка © ПФК "Крылья Советов"

Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Вадим Андреев принял решение подать в отставку в знак протеста против судейства в Российской премьер-лиге. Об этом он заявил в беседе с порталом "Чемпионат".

"Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба "Крылья Советов" в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я ещё раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе, и хоть что-то в нём поменяется", — сказал он.

По словам Андреева, российский футбол не заслуживает судейства, бездействия и равнодушия футбольных органов, которые сейчас происходят. Он уверен, что его позиция совпадает с мнением большинства клубов и будет поддержана общественностью.

Решение Андреева связано с ситуацией, произошедшей на матче 24-го тура РПЛ с "Пари Нижний Новгород". Накануне в беседе с "Чемпионатом" её же раскритиковал спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко. Он остался недоволен назначенным судьёй в ворота команды пенальти.

"Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота Рассказова толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет — рукой сыграл. Но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются. Вместо этого мы получаем пенальти", — подчеркнул он.

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"Пари НН" одержал победу над "Крыльями Советов" со счётом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Самарский клуб занимает 12-ю позицию в турнирной таблице, его ждёт встреча с "Зенитом".

Светлана Оперук
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