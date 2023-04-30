Данни не считает предрешённым исход чемпионата после крупной победы "Зенита"

Комментируя победу петербургского "Зенита" над самарскими "Крыльями Советов" в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), экс-капитан сине-бело-голубых Мигел Данни отметил, что интрига чемпионата ещё сохраняется. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Футболист признался, что рад победе "Зенита", но чемпионом его назвать пока не может.

"Понятно, что потенциально команда может снова стать чемпионом в матче со "Спартаком", но всё равно для меня интрига в чемпионате ещё не убита. Всё может измениться", — сказал Данни.