КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 23:48

Данни не считает предрешённым исход чемпионата после крупной победы "Зенита"

Комментируя победу петербургского "Зенита" над самарскими "Крыльями Советов" в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), экс-капитан сине-бело-голубых Мигел Данни отметил, что интрига чемпионата ещё сохраняется. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Футболист признался, что рад победе "Зенита", но чемпионом его назвать пока не может.

"Понятно, что потенциально команда может снова стать чемпионом в матче со "Спартаком", но всё равно для меня интрига в чемпионате ещё не убита. Всё может измениться", — сказал Данни.

"Спартак" в концовке вырвал ничью в игре с "Ростовом", Карпин получил красную

"Спартак" в концовке вырвал ничью в игре с "Ростовом", Карпин получил красную

Напомним, в пятницу, 29 апреля, "Зенит" нанёс крупное поражение "Крыльям Советов" в матче чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1, покер оформил Малком.

Обложка ©

Wikipedia

Ольга Платонова
  • Новости
  • рпл
  • ФК Зенит
  • ФК Крылья Советов
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров