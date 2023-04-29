"Спартак" в концовке вырвал ничью в игре с "Ростовом", Карпин получил красную

"Спартак" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол случился лишь на 80-й минуте, когда Александр Селява дальним ударом вывел гостей вперёд. Красно-белым удалось сравнять счёт уже в компенсированное время: Александр Соболев забил после углового.

Уже после матча тренеры ростовчан стали высказывать претензии бригаде арбитров, в итоге главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину была показана красная карточка. Он не сможет работать на бровке в следующей игре с "Факелом", которая состоится 6 мая.

"Спартак" набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице, "Ростов" с 50 баллами идёт на второй строчке. Лидирует "Зенит" с 61 очком.