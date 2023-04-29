КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 19:07

"Спартак" в концовке вырвал ничью в игре с "Ростовом", Карпин получил красную

<p>Радость игроков "Спартака" после ответного гола. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/fcsmtg/6875" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Радость игроков "Спартака" после ответного гола. Обложка © T.me / ФК "Спартак-Москва"

"Спартак" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол случился лишь на 80-й минуте, когда Александр Селява дальним ударом вывел гостей вперёд. Красно-белым удалось сравнять счёт уже в компенсированное время: Александр Соболев забил после углового.

Уже после матча тренеры ростовчан стали высказывать претензии бригаде арбитров, в итоге главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину была показана красная карточка. Он не сможет работать на бровке в следующей игре с "Факелом", которая состоится 6 мая.

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"Спартак" набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице, "Ростов" с 50 баллами идёт на второй строчке. Лидирует "Зенит" с 61 очком.

Ранее Лайф писал, что в "Спартаке" раскрыли итоги встречи совета директоров клуба. В ходе неё, в частности, обсуждалась подготовка к летней трансферной кампании.

Артур Лапсаков
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