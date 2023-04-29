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29 апреля, 18:53

В "Спартаке" раскрыли итоги встречи совета директоров клуба

Встреча совета директоров "Спартака" является регулярным мероприятием, сегодня обсуждалась, в частности, подготовка к летней трансферной компании. Об этом заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов. Он также прокомментировал информацию о поездке спортивного директора команды Пола Эшуорта в Аргентину.

"Не комментируем имена, а также географию командировок Пола Эшуорта. Скажем, что он, как спортивный директор, должен заниматься подготовкой к летней трансферной кампании. Он этим и занимается. Очевидно, что он летает в командировки в разные страны, смотрит новичков, общается с ними, просматривает", сказал Зеленов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

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Ранее Дмитрий Зеленов рассказал, как проходит восстановление Виктора Мозеса и Квинси Промеса. По его словам, в их состоянии наблюдаются улучшения.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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