В "Спартаке" раскрыли итоги встречи совета директоров клуба

Встреча совета директоров "Спартака" является регулярным мероприятием, сегодня обсуждалась, в частности, подготовка к летней трансферной компании. Об этом заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов. Он также прокомментировал информацию о поездке спортивного директора команды Пола Эшуорта в Аргентину.

"Не комментируем имена, а также географию командировок Пола Эшуорта. Скажем, что он, как спортивный директор, должен заниматься подготовкой к летней трансферной кампании. Он этим и занимается. Очевидно, что он летает в командировки в разные страны, смотрит новичков, общается с ними, просматривает", — сказал Зеленов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".