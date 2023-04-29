Покер Малкома принёс "Зениту" разгромную победу над "Крыльями Советов"

Петербургский "Зенит" на выезде разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 5:1, Малком забил целых четыре мяча (19-я, 55-я, 68-я и 75-я минуты).

Также у петербуржцев забил Клаудиньо (30-я). У проигравшей команды единственный раз отметился Сергей Бабкин (9-я).

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком в 25 матчах, "Крылья Советов" — 12-е с 25 очками.