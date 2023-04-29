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29 апреля, 13:36

Покер Малкома принёс "Зениту" разгромную победу над "Крыльями Советов"

"Зенит" разгромил "Крылья Советов" со счётом 5:1

Петербургский "Зенит" на выезде разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 5:1, Малком забил целых четыре мяча (19-я, 55-я, 68-я и 75-я минуты).

Также у петербуржцев забил Клаудиньо (30-я). У проигравшей команды единственный раз отметился Сергей Бабкин (9-я).

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком в 25 матчах, "Крылья Советов" — 12-е с 25 очками.

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Ранее экс-футболист "Зенита" Мигел Данни заявил, что Малком может покинуть "Зенит" ради игры на еврокубках. Он поинтересовался, как клуб будет пытаться удержать его и других игроков, пожелавших того же.

Обложка ©

Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Матвей Константинов
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