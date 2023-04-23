Данни уверен, что Малком покинет "Зенит" ради еврокубков
Экс-футболист "Зенита" Мигел Данни назвал большой потерей для команды возможный уход нападающего Малкома. Так он прокомментировал изданию "Спорт-Экспресс" появившуюся в СМИ информацию.
"Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для "Зенита", потому что он очень хороший игрок и качественный футболист!" — сказал Данни.
По его словам, будет любопытно наблюдать, как "Зенит" начнёт действовать, чтобы удержать Малкома и других игроков, которые пожелают покинуть клуб из-за еврокубков.
Напомним, нападающий "Зенита" бразилец Малком, получивший российский паспорт, может по окончании сезона покинуть клуб ради выступления в еврокубках. 26-летний футболист уже стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка в составе "Зенита".