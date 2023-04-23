КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

23 апреля, 13:02

Данни уверен, что Малком покинет "Зенит" ради еврокубков

Экс-футболист "Зенита" Мигел Данни назвал большой потерей для команды возможный уход нападающего Малкома. Так он прокомментировал изданию "Спорт-Экспресс" появившуюся в СМИ информацию.

"Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для "Зенита", потому что он очень хороший игрок и качественный футболист!" сказал Данни.

По его словам, будет любопытно наблюдать, как "Зенит" начнёт действовать, чтобы удержать Малкома и других игроков, которые пожелают покинуть клуб из-за еврокубков.

"Зенит" дома победил "Динамо" в центральном матче 24-го тура РПЛ

"Зенит" дома победил "Динамо" в центральном матче 24-го тура РПЛ

Напомним, нападающий "Зенита" бразилец Малком, получивший российский паспорт, может по окончании сезона покинуть клуб ради выступления в еврокубках. 26-летний футболист уже стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка в составе "Зенита".

Обложка ©

Wikipedia

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Малком
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров