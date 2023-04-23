Данни уверен, что Малком покинет "Зенит" ради еврокубков

Экс-футболист "Зенита" Мигел Данни назвал большой потерей для команды возможный уход нападающего Малкома. Так он прокомментировал изданию "Спорт-Экспресс" появившуюся в СМИ информацию.

"Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для "Зенита", потому что он очень хороший игрок и качественный футболист!" — сказал Данни.

По его словам, будет любопытно наблюдать, как "Зенит" начнёт действовать, чтобы удержать Малкома и других игроков, которые пожелают покинуть клуб из-за еврокубков.