Бразилец с российским паспортом Малком может оставить "Зенит" из-за еврокубков
Нападающий "Зенита" бразилец Малком, получивший российский паспорт, может по окончании сезона покинуть клуб ради выступления в еврокубках. Об этом сам форвард заявил испанскому порталу Relevo.
"Думаю, у меня хороший сезон, отличные показатели. Теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, которые играют в еврокубках", — отметил он.
26-летний Малком уже стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка в составе "Зенита", а также один раз выиграл Кубок России. А в составе сборной Бразилии он выиграл золото Олимпиады в Токио.
А ранее Лайф писал, что аргентинский нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья решил получить гражданство России. 25-летний спортсмен заявил, что счастлив в нашей стране. А вот защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян, который играл за молодёжную сборную России, получил вызов и будет выступать за национальную команду Армении.
ТАСС / Певцова Валентина