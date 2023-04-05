ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 14:00

Бразилец с российским паспортом Малком может оставить "Зенит" из-за еврокубков

Нападающий "Зенита" бразилец Малком, получивший российский паспорт, может по окончании сезона покинуть клуб ради выступления в еврокубках. Об этом сам форвард заявил испанскому порталу Relevo.

"Думаю, у меня хороший сезон, отличные показатели. Теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, которые играют в еврокубках", — отметил он.

26-летний Малком уже стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка в составе "Зенита", а также один раз выиграл Кубок России. А в составе сборной Бразилии он выиграл золото Олимпиады в Токио.

Футболист "Спартака" Промес: Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без

Футболист "Спартака" Промес: Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без

А ранее Лайф писал, что аргентинский нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья решил получить гражданство России. 25-летний спортсмен заявил, что счастлив в нашей стране. А вот защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян, который играл за молодёжную сборную России, получил вызов и будет выступать за национальную команду Армении.

Обложка ©

ТАСС / Певцова Валентина

Марина Калегина
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров