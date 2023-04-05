Бразилец с российским паспортом Малком может оставить "Зенит" из-за еврокубков

Нападающий "Зенита" бразилец Малком, получивший российский паспорт, может по окончании сезона покинуть клуб ради выступления в еврокубках. Об этом сам форвард заявил испанскому порталу Relevo.

"Думаю, у меня хороший сезон, отличные показатели. Теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, которые играют в еврокубках", — отметил он.