"Я счастлив здесь": Нападающий "Оренбурга" Мансилья решил получить гражданство РФ
Нападающий "Оренбурга" Мансилья намерен получить гражданство, поскольку доволен РФ
Аргентинский нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья заявил, что хочет получить гражданство РФ, поскольку счастлив в России. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Конечно, я хочу получить российское гражданство. Для чего? Я счастлив здесь. Почему нет? Уже говорил с президентом про это, он не имеет ничего против. Будем заниматься этим вопросом", — сказал спортсмен в беседе с изданием.
Аргентинцу Мансилье 25 лет. Ранее он выступал в Аргентине за "Расинг", "Кильмес", "Химнасию" и "Платенсе", а также в Португалии за "Виторию" и "Фаренсе".
Напомним, Мансилья перешёл в "Оренбург" из "Расинга" на правах аренды летом 2022 года. За сезон 2022/23 он забил два гола и сделал шесть результативных передач.
ТАСС / Валентина Певцова