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21 марта, 15:37

"Я счастлив здесь": Нападающий "Оренбурга" Мансилья решил получить гражданство РФ

Нападающий "Оренбурга" Мансилья намерен получить гражданство, поскольку доволен РФ

Аргентинский нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья заявил, что хочет получить гражданство РФ, поскольку счастлив в России. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Конечно, я хочу получить российское гражданство. Для чего? Я счастлив здесь. Почему нет? Уже говорил с президентом про это, он не имеет ничего против. Будем заниматься этим вопросом", — сказал спортсмен в беседе с изданием.

Аргентинцу Мансилье 25 лет. Ранее он выступал в Аргентине за "Расинг", "Кильмес", "Химнасию" и "Платенсе", а также в Португалии за "Виторию" и "Фаренсе".

Бывший игрок сборной России может начать выступать за Израиль в конце года

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Напомним, Мансилья перешёл в "Оренбург" из "Расинга" на правах аренды летом 2022 года. За сезон 2022/23 он забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Илья Суриков
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