"Я счастлив здесь": Нападающий "Оренбурга" Мансилья решил получить гражданство РФ

Аргентинский нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья заявил, что хочет получить гражданство РФ, поскольку счастлив в России. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Конечно, я хочу получить российское гражданство. Для чего? Я счастлив здесь. Почему нет? Уже говорил с президентом про это, он не имеет ничего против. Будем заниматься этим вопросом", — сказал спортсмен в беседе с изданием.

Аргентинцу Мансилье 25 лет. Ранее он выступал в Аргентине за "Расинг", "Кильмес", "Химнасию" и "Платенсе", а также в Португалии за "Виторию" и "Фаренсе".