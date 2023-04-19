ЦСКА и "Урал" сыграли вничью в первом матче финала "Пути РПЛ" Кубка России
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл с екатеринбургским "Уралом" в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Встреча команд проходила в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол забил Эрик Бикфалви на 70-й минуте. На это армейцы ответили пенальти от Хесуса Медины на 89-й минуте. Ответный матч назначен на 3 мая, он состоится в Екатеринбурге.
Напомним, ранее ЦСКА одержал победу над "Химками". Встреча прошла на "ВЭБ Арене" в Москве и закончилась со счётом 3:0. Забитыми мячами отличились Иван Обляков (34-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37-я) и Хорхе Карраскаль (61-я).
ТАСС / Сергей Бобылев