ЦСКА и "Урал" сыграли вничью в первом матче финала "Пути РПЛ" Кубка России

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл с екатеринбургским "Уралом" в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Встреча команд проходила в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол забил Эрик Бикфалви на 70-й минуте. На это армейцы ответили пенальти от Хесуса Медины на 89-й минуте. Ответный матч назначен на 3 мая, он состоится в Екатеринбурге.