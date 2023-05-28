"Спартак" упустил шанс обогнать ЦСКА и выйти на второе место в РПЛ

Подопечные Гильермо Абаскаля упустили шанс обойти ЦСКА и выйти на второе место. За тур до конца чемпионата у "Спартака" 54 очка против 55 у армейцев. На четвёртом месте находится "Ростов", который вечером в воскресенье примет "Ахмат". Нижегородский клуб же занимает 13-е место с 27 очками, и весьма вероятно, что ему придётся побороться за место в РПЛ в стыковых матчах с командой из Первой лиги.