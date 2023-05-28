"Спартак" упустил шанс обогнать ЦСКА и выйти на второе место в РПЛ
"Спартак" сыграл в безголевую ничью с "Пари НН" в последней домашней игре сезона
Игрок "Спартака" Михаил Игнатов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Московский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью 0:0 с "Пари Нижним Новгородом" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта встреча стала для красно-белых последней домашней в текущем сезоне.
Подопечные Гильермо Абаскаля упустили шанс обойти ЦСКА и выйти на второе место. За тур до конца чемпионата у "Спартака" 54 очка против 55 у армейцев. На четвёртом месте находится "Ростов", который вечером в воскресенье примет "Ахмат". Нижегородский клуб же занимает 13-е место с 27 очками, и весьма вероятно, что ему придётся побороться за место в РПЛ в стыковых матчах с командой из Первой лиги.
В заключительном туре 3 июня в 17:00 (мск) "Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" на выезде", а "Пари НН" примет "Химки".
Ранее Лайф сообщал, что ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ. Совсем скоро эти же команды встретятся в финале Кубка России.