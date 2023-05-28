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28 мая, 14:00

"Спартак" упустил шанс обогнать ЦСКА и выйти на второе место в РПЛ

"Спартак" сыграл в безголевую ничью с "Пари НН" в последней домашней игре сезона

<p>Игрок "Спартака" Михаил Игнатов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Игрок "Спартака" Михаил Игнатов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Московский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью 0:0 с "Пари Нижним Новгородом" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта встреча стала для красно-белых последней домашней в текущем сезоне.

Подопечные Гильермо Абаскаля упустили шанс обойти ЦСКА и выйти на второе место. За тур до конца чемпионата у "Спартака" 54 очка против 55 у армейцев. На четвёртом месте находится "Ростов", который вечером в воскресенье примет "Ахмат". Нижегородский клуб же занимает 13-е место с 27 очками, и весьма вероятно, что ему придётся побороться за место в РПЛ в стыковых матчах с командой из Первой лиги.

В заключительном туре 3 июня в 17:00 (мск) "Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" на выезде", а "Пари НН" примет "Химки".

Попавший в стыковые матчи "Енисей" хочет выйти в РПЛ

Попавший в стыковые матчи "Енисей" хочет выйти в РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ. Совсем скоро эти же команды встретятся в финале Кубка России.

Никита Никонов
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