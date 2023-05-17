"Краснодар" и ЦСКА встретятся в Суперфинале Кубка России
"Краснодар" обыграл "Урал" и пробился в Суперфинал Кубка России
Футболисты "Краснодара". Обложка © T.me / ФК "Краснодар" канал
Футбольный клуб "Краснодар" победил екатеринбургский "Урал" в матче второго этапа финала "Пути регионов" Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.
Голы на счету Кайо (9-я минута) и Джона Кордобы (59-я). Единственный мяч гостей на счету Эрика Бикфалви (22-я).
"Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России, в котором сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт 11 июня на стадионе "Лужники" в Москве. При этом "Краснодар" будет номинальным хозяином встречи.
Напомним, в матче 27-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" — 2:2. Клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Петербуржцы же оформили чемпионство.