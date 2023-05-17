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17 мая, 19:04

"Краснодар" и ЦСКА встретятся в Суперфинале Кубка России

"Краснодар" обыграл "Урал" и пробился в Суперфинал Кубка России

<p>Футболисты "Краснодара". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/fckrasnodar/4075" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар" канал</a></p>

Футболисты "Краснодара". Обложка © T.me / ФК "Краснодар" канал

Футбольный клуб "Краснодар" победил екатеринбургский "Урал" в матче второго этапа финала "Пути регионов" Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.

Голы на счету Кайо (9-я минута) и Джона Кордобы (59-я). Единственный мяч гостей на счету Эрика Бикфалви (22-я).

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"Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России, в котором сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт 11 июня на стадионе "Лужники" в Москве. При этом "Краснодар" будет номинальным хозяином встречи.

Напомним, в матче 27-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" — 2:2. Клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Петербуржцы же оформили чемпионство.

Артур Лапсаков
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