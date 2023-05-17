Полузащитник ЦСКА Обляков заявил, что готов играть в полупустых "Лужниках"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что готов сыграть в финале Кубка России в полупустых "Лужниках", хоть ему и хочется видеть полный стадион. Также он ответил на вопрос о "секрете" их с Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным тандема.

"Каждый занимается своими действиями, играет, как он может, показывает свою лучшую игру. Мы друг друга дополняем, и всё получается", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Обляков отметил, что в этом сезоне чувствует себя взрослее и опытнее. Он перестал допускать грубые ошибки прошлого, а в игре появляется стабильность. Полузащитник добавил, что ему хотелось выиграть больше общих наград и Кубок с командой.