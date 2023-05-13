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13 мая, 16:31

"Зениту" вручили золотые медали и чемпионский кубок РПЛ

<p>"Зенит" получил золотые медали и кубок за победу в чемпионате России. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fczenit/11759" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит" </a></p>

"Зенит" получил золотые медали и кубок за победу в чемпионате России. Обложка © Telegram / ФК "Зенит"

Игрокам и тренерам петербургского "Зенита" вручили золотые медали чемпионата России, а также чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Капитан "Зенита" Дуглас Сантос поднял над головой чемпионский кубок и сделал круг почёта. Видео © Telegram / ФК "Зенит"

Торжественная церемония награждения прошла на домашнем стадионе сине-бело-голубых — "Газпром-арене" — после матча против "Краснодара", который завершился со счётом 2:2. В мероприятии также приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина, президент РФС Александр Дюков и президент РПЛ Александр Алаев. После вручения капитану команды Дугласу Сантосу долгожданного кубка на стадион посыпалось золотое конфетти, украсившее всё поле.

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Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл московский "Спартак" со счётом 3:2 и в девятый раз стал чемпионом России. Выиграв пять титулов подряд, петербуржцы получили вторую звезду на свою эмблему.

Наталья Исакова
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