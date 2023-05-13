"Зениту" вручили золотые медали и чемпионский кубок РПЛ

Игрокам и тренерам петербургского "Зенита" вручили золотые медали чемпионата России, а также чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Капитан "Зенита" Дуглас Сантос поднял над головой чемпионский кубок и сделал круг почёта. Видео © Telegram / ФК "Зенит"

Торжественная церемония награждения прошла на домашнем стадионе сине-бело-голубых — "Газпром-арене" — после матча против "Краснодара", который завершился со счётом 2:2. В мероприятии также приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина, президент РФС Александр Дюков и президент РПЛ Александр Алаев. После вручения капитану команды Дугласу Сантосу долгожданного кубка на стадион посыпалось золотое конфетти, украсившее всё поле.