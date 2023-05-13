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13 мая, 15:17

В РФС решили, что второй гол "Зенита" в ворота "Спартака" был засчитан ошибочно

Экспертно-судейская комиссия при руководителе Российского футбольного союза признала ошибочным решение главного арбитра матча между "Зенитом" и "Спартаком" Павла Кукуяна засчитать второй гол сине-бело-голубых в ворота красно-белых.

"Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот "Спартака" и правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита", — отметили в РФС.

В комиссии решили, что инцидент между Робертом Ренаном и Кейтом Бальде "имел случайный характер".

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Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" и досрочно стал чемпионом России. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 3:2. До второго гола "Зенита" хавбек "Спартака" Роман Зобнин при столкновении с футболистом петербургского клуба Далером Кузяевым упал на поле, однако арбитр не остановил матч.

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ТАСС / Ковалёв Пётр

Никита Осипов
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