В РФС решили, что второй гол "Зенита" в ворота "Спартака" был засчитан ошибочно
Экспертно-судейская комиссия при руководителе Российского футбольного союза признала ошибочным решение главного арбитра матча между "Зенитом" и "Спартаком" Павла Кукуяна засчитать второй гол сине-бело-голубых в ворота красно-белых.
"Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот "Спартака" и правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита", — отметили в РФС.
В комиссии решили, что инцидент между Робертом Ренаном и Кейтом Бальде "имел случайный характер".
Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" и досрочно стал чемпионом России. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 3:2. До второго гола "Зенита" хавбек "Спартака" Роман Зобнин при столкновении с футболистом петербургского клуба Далером Кузяевым упал на поле, однако арбитр не остановил матч.
ТАСС / Ковалёв Пётр