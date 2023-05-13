В РФС решили, что второй гол "Зенита" в ворота "Спартака" был засчитан ошибочно

Экспертно-судейская комиссия при руководителе Российского футбольного союза признала ошибочным решение главного арбитра матча между "Зенитом" и "Спартаком" Павла Кукуяна засчитать второй гол сине-бело-голубых в ворота красно-белых.

"Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот "Спартака" и правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита", — отметили в РФС.

В комиссии решили, что инцидент между Робертом Ренаном и Кейтом Бальде "имел случайный характер".