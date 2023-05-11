Лещенко сравнил ставший чемпионом России "Зенит" со сборной Бразилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал ставший по итогам сезона 2022/2023 чемпионом России петербургский "Зенит" сборной Бразилии. Его слова приводит Sport24. При этом болельщик московского "Динамо" признался, что прекрасно относится к победе сине-бело-голубых.

"Как ещё можно относиться к победе сборной Бразилии. Она заслуженная. Всем и так всё понятно", — сказал Лещенко.

В составе "Зенита" играют семь легионеров из Бразилии. Официальное празднование чемпионства команды состоится после матча 27-го тура РПЛ с "Краснодаром" 13 мая, на который петербургский клуб выйдет в золотой форме.