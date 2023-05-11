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11 мая, 19:32

Лещенко сравнил ставший чемпионом России "Зенит" со сборной Бразилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал ставший по итогам сезона 2022/2023 чемпионом России петербургский "Зенит" сборной Бразилии. Его слова приводит Sport24. При этом болельщик московского "Динамо" признался, что прекрасно относится к победе сине-бело-голубых.

"Как ещё можно относиться к победе сборной Бразилии. Она заслуженная. Всем и так всё понятно", — сказал Лещенко.

В составе "Зенита" играют семь легионеров из Бразилии. Официальное празднование чемпионства команды состоится после матча 27-го тура РПЛ с "Краснодаром" 13 мая, на который петербургский клуб выйдет в золотой форме.

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Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" и досрочно стал чемпионом России. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 3:2. Таким образом, сине-бело-голубые после 26 матчей набрали 64 очка и стали недосягаемы для ЦСКА, в активе которого 50 очков. "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России, а в целом на его счету девять побед.

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Wikimedia

Ольга Платонова
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