"Золотой" автобус с игроками "Зенита" проедет по Петербургу в субботу
"Золотой" автобус "Зенита" в честь победы в чемпионате России 2018–2019 годов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
В субботу, 13 мая, жители Санкт-Петербурга смогут увидеть катающийся по улицам города "золотой" автобус с игроками "Зенита". Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
В этот день на "Газпром-арене" сине-бело-голубые сыграют против "Краснодара", а после состоится церемония награждения чемпионов России. Фанатов ждёт яркое шоу "Путь до той звезды", а также многочисленные сюрпризы, пообещали в клубе. Как пишет газета, также в субботу планируется проезд по городу "золотого" автобуса с зенитовцами. Маршрут в настоящий момент уточняется.
Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 3:2 и в девятый раз стал чемпионом России. Выиграв пять титулов подряд, петербуржцы получили вторую звезду на свою эмблему.