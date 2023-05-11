"Золотой" автобус с игроками "Зенита" проедет по Петербургу в субботу

В этот день на "Газпром-арене" сине-бело-голубые сыграют против "Краснодара", а после состоится церемония награждения чемпионов России. Фанатов ждёт яркое шоу "Путь до той звезды", а также многочисленные сюрпризы, пообещали в клубе. Как пишет газета, также в субботу планируется проезд по городу "золотого" автобуса с зенитовцами. Маршрут в настоящий момент уточняется.