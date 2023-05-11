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11 мая, 13:04

"Золотой" автобус с игроками "Зенита" проедет по Петербургу в субботу

<p>"Золотой" автобус "Зенита" в честь победы в чемпионате России 2018–2019 годов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

"Золотой" автобус "Зенита" в честь победы в чемпионате России 2018–2019 годов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

В субботу, 13 мая, жители Санкт-Петербурга смогут увидеть катающийся по улицам города "золотой" автобус с игроками "Зенита". Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

В этот день на "Газпром-арене" сине-бело-голубые сыграют против "Краснодара", а после состоится церемония награждения чемпионов России. Фанатов ждёт яркое шоу "Путь до той звезды", а также многочисленные сюрпризы, пообещали в клубе. Как пишет газета, также в субботу планируется проезд по городу "золотого" автобуса с зенитовцами. Маршрут в настоящий момент уточняется.

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Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 3:2 и в девятый раз стал чемпионом России. Выиграв пять титулов подряд, петербуржцы получили вторую звезду на свою эмблему.

Никита Никонов
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