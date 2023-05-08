Соболев назвал игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо жёсткими провокаторами

"Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так… Им дали себя так вести — они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках, к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать", — сказал Соболев.