Соболев назвал игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо жёсткими провокаторами
Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев подверг критике поведение игроков петербургского "Зенита" Малкома и Клаудиньо. Форвард назвал их "жёсткими провокаторами", сообщает "РБ Спорт".
"Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так… Им дали себя так вести — они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках, к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать", — сказал Соболев.
По его словам, Малком постоянно провоцировал игроков "Спартака" в матче 26-го тура РПЛ, который прошёл накануне. Он считает, что звёздный игрок "Зенита" — cамый cкрытый провокатор в роccийcком футболе.
"Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Квинси Промесу, другим нашим ребятам, говорил, что сегодня они станут чемпионами, ещё что-то — какие-то неприятные вещи", — добавил футболист "Спартака".
Ранее Лайф писал, что "Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 3:2.
t.me / fczenit