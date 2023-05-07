Промес с 86 голами стал лучшим бомбардиром-легионером в истории РПЛ

Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 86 мячей в чемпионатах России. Ранее рекорд принадлежал экс-нападающему "Ростова", "Рубина" и "Зенита" иранцу Сердару Азмуну и экс-игроку ЦСКА бразильцу Вагнеру Лаву, забившим по 85 голов.

Свой 86-й гол Промес забил на 85-й минуте матча 26-го тура РПЛ против петербургского "Зенита". После удара нидерландца с пенальти счёт стал 2:2, однако удача сегодня явно была на стороне сине-бело-голубых.

Как уже рассказывал Лайф, "Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России. Матч прошёл в Северной столице и закончился со счётом 3:2. От петербуржцев мячи в ворота противника забили Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39-я) и Иван Сергеев (90+2). А у "Спартака" отличились Кейта Бальде (33-я) и Квинси Промес (85-я, с пенальти).