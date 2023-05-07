"Краснодар" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" в РПЛ

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Краснодар" одержал волевую победу над "Крыльями Советов". Победу "быкам" принёс на 89-й минуте Джон Кордоба. До этого на 16-й минуте Бенхамин Гарре вывел самарцев вперёд, на 35-й минуте Сергей Волков сравнял счёт. Итог встречи — 2:1.

Теперь чёрно-зелёные с 42 очками поднялись на две строчки и заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ. А "Крылья Советов" с 25 очками находятся на 12-й позиции.