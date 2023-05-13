"Зенит" со счётом 2:2 сыграл вничью с "Краснодаром"

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 27-го тура "Мир" Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2. Игра состоялась на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.

Среди футболистов местного клуба отличились Малком и Матео Кассьерра. У их соперников забитыми мячами отметились Михайло Баняц и Алексей Ионов. "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 65 очками, а "Краснодар" находится на шестой строчке с 43 баллами.