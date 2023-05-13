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13 мая, 15:41

"Зенит" со счётом 2:2 сыграл вничью с "Краснодаром"

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 27-го тура "Мир" Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2. Игра состоялась на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.

Среди футболистов местного клуба отличились Малком и Матео Кассьерра. У их соперников забитыми мячами отметились Михайло Баняц и Алексей Ионов. "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 65 очками, а "Краснодар" находится на шестой строчке с 43 баллами.

В РФС решили, что второй гол "Зенита" в ворота "Спартака" был засчитан ошибочно

В РФС решили, что второй гол "Зенита" в ворота "Спартака" был засчитан ошибочно

А 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" и досрочно стал чемпионом России. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 3:2.

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ТАСС / Ковалёв Пётр

Никита Осипов
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