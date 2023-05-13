ЦСКА победило "Торпедо" со счётом 3:0 в матче 27-го тура РПЛ

Столичный футбольный клуб "Торпедо" проиграл московскому ЦСКА и потерял возможность сохранить прописку в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Матч 27-го тура "Мир" РПЛ на "ВЭБ-арене" завершился со счётом 0:3. Мячи от победителей забили Фёдор Чалов (5-я минута, 90+1 с пенальти) и Иван Обляков (38).

Таким образом, "Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице — у команды всего 13 очков. Клуб потерял шансы обойти "Пари Нижний Новгород", который набрал 23 очка и занимает 14-е место, дающее право на переходные матчи.