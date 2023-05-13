"Оп! Давай, давай!": В Петербурге устроили праздничную вакханалию в честь чемпионства "Зенита"

Фанаты петербургского "Зенита" громко празднуют на улицах Северной столицы очередное, уже девятое чемпионство футбольного клуба. Корреспондент Лайфа окунулся в непередаваемую атмосферу и прислал видео, как горожане отмечают это радостное событие.

Футболисты в обилии конфетти удобно уселись на автобусе и прокатились по центру города, встречая толпы фанатов и соревнуясь в кричалках. Игроки проехали, в частности, мимо Гостиного двора, Ростральных колонн и "Медного всадника". Горожане ведут себя достаточно активно и не стесняются танцевать и петь.