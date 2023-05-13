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13 мая, 18:45

"Оп! Давай, давай!": В Петербурге устроили праздничную вакханалию в честь чемпионства "Зенита"

В Петербурге фанаты масштабно празднуют чемпионство "Зенита"

<p>В Петербурге фанаты празднуют чемпионство "Зенита". Обложка © LIFE</p>

В Петербурге фанаты празднуют чемпионство "Зенита". Обложка © LIFE

Фанаты петербургского "Зенита" громко празднуют на улицах Северной столицы очередное, уже девятое чемпионство футбольного клуба. Корреспондент Лайфа окунулся в непередаваемую атмосферу и прислал видео, как горожане отмечают это радостное событие.

В Петербурге фанаты празднуют чемпионство "Зенита". Видео © LIFE

Футболисты в обилии конфетти удобно уселись на автобусе и прокатились по центру города, встречая толпы фанатов и соревнуясь в кричалках. Игроки проехали, в частности, мимо Гостиного двора, Ростральных колонн и "Медного всадника". Горожане ведут себя достаточно активно и не стесняются танцевать и петь.

В Петербурге фанаты празднуют чемпионство "Зенита". Видео © Футбольный клуб "Зенит"

"Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России

"Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России

Лайф рассказывал, что сегодня "Зениту" вручили золотые медали и чемпионский кубок РПЛ. Торжественная церемония награждения прошла на домашнем стадионе сине-бело-голубых — "Газпром-арене" — после матча против "Краснодара", который завершился со счётом 2:2.

Никита Осипов
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