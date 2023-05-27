ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

ЦСКА не смог обыграть "Краснодар" в предпоследнем туре Российской премьер-лиги. Матч прошёл в столице Краснодарского края и завершился ничьей.

Но не обошлось без острых моментов: защитник "быков" Вячеслав Литвинов покинул поле на 57‑й минуте. Причиной стало нарушение против хавбека армейцев Саши Зделара, за что Литвинов получил красную карточку. Такое решение арбитр Кирилл Левников принял после просмотра видеоповтора.

Так, ЦСКА набрал 55 очков и удержал за собой второе место в таблице текущего сезона лиги. "Краснодар" с 47 очками оказался на шестой позиции.