У "Зенита" появится свой зал славы

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев анонсировал создание зала славы сине-бело-голубых. По его словам, туда войдёт как минимум 150 человек, которые в разные годы внесли вклад в чемпионство клуба.

"Мы планируем сделать зал славы, в котором будут все, кто внёс вклад в чемпионство "Зенита". Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники", — сказал Медведев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что зал славы будет находиться на домашнем стадионе петербуржцев — "Газпром-арене". Подбор конкретного места ещё идёт.