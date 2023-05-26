Регион

Уведомления отключены

26 мая, 18:58

У "Зенита" появится свой зал славы

Гендиректор "Зенита" анонсировал создание зала славы на "Газпром-арене"

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев анонсировал создание зала славы сине-бело-голубых. По его словам, туда войдёт как минимум 150 человек, которые в разные годы внесли вклад в чемпионство клуба.

"Мы планируем сделать зал славы, в котором будут все, кто внёс вклад в чемпионство "Зенита". Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники", — сказал Медведев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что зал славы будет находиться на домашнем стадионе петербуржцев — "Газпром-арене". Подбор конкретного места ещё идёт.

"Оп! Давай, давай!": В Петербурге устроили праздничную вакханалию в честь чемпионства "Зенита"

"Оп! Давай, давай!": В Петербурге устроили праздничную вакханалию в честь чемпионства "Зенита"

Напомним, 7 мая "Зенит" досрочно стал чемпионом России в сезоне 2022/2023. Выиграв пять титулов подряд, петербуржцы получили вторую звезду на свою эмблему.

Обложка ©

Сайт ФК "Зенит"

Наталья Исакова
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров