Попавший в стыковые матчи "Енисей" хочет выйти в РПЛ
Главный тренер "Енисея" Ивахов: Сейчас задача — попасть в РПЛ
Красноярский футбольный клуб "Енисей" благодаря победе над "Кубанью" (2:0) в матче 33-го тура Первой лиги попал в зону стыковых матчей за право играть в Премьер-лиге. Главный тренер клуба Алексей Ивахов похвалил футболистов и заявил, что перед командой стоит задача выйти в РПЛ.
По его словам, которые приводит "Спорт-Экспресс", сейчас в команде чувствуются радость и облегчение, однако это лишь первая выполненная задача.
"Впереди всё самое главное. Двигаемся поступательно, пошагово! Сейчас задача — попасть в РПЛ", — сказал Ивахов.
Пока соперник "Енисея" не определён. Им может стать "Факел", "Пари НН" или "Крылья Советов".
Ранее Лайф рассказывал, что подмосковные "Химки" вылетели из РПЛ. Клуб уже точно занял последнее место в турнирной таблице.
t.me / ФК "Енисей"