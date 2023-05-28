Попавший в стыковые матчи "Енисей" хочет выйти в РПЛ

Красноярский футбольный клуб "Енисей" благодаря победе над "Кубанью" (2:0) в матче 33-го тура Первой лиги попал в зону стыковых матчей за право играть в Премьер-лиге. Главный тренер клуба Алексей Ивахов похвалил футболистов и заявил, что перед командой стоит задача выйти в РПЛ.

По его словам, которые приводит "Спорт-Экспресс", сейчас в команде чувствуются радость и облегчение, однако это лишь первая выполненная задача.

"Впереди всё самое главное. Двигаемся поступательно, пошагово! Сейчас задача — попасть в РПЛ", — сказал Ивахов.

Пока соперник "Енисея" не определён. Им может стать "Факел", "Пари НН" или "Крылья Советов".