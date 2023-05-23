Талалаев установил антирекорд РПЛ

Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев стал первым специалистом, вылетевшим из высшего дивизиона чемпионата России с тремя разными командами.

Ранее это произошло с "Волгой" в сезоне 2013/2014 и "Крыльями Советов" в сезоне 2019/2020. Также в этом году Талалаев работал с "Торпедо", лишившимся шансов остаться в элите российского футбола.

С двумя командами ранее вылетали Александр Аверьянов ("Океан" и "Факел"), Леонид Ткаченко ("Балтика" и "Сокол"), Сергей Павлов ("Текстильщик" и "Шинник"), Валерий Петраков ("Торпедо" и "Томь"), Сергей Передня ("Томь" и "СКА-Хабаровск") и Дмитрий Аленичев ("Арсенал" и "Енисей"). Кроме того, Виктор Тищенко дважды вылетал с "Ладой", а Гаджи Гаджиев — с "Анжи".