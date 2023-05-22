В "Рубине" ответили, оставят ли Рахимова на посту тренера после выхода в РПЛ
Спортдиректор "Рубина" Сафонов: Рахимов останется главным тренером в РПЛ
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов продолжит руководить командой в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. Об этом заявил спортивный директор клуба Эдуард Сафонов.
"Не рассматриваем вариант с заменой. Главный тренер сделал большое дело", — приводит слова Сафонова "Спорт-Экспресс".
Напомним, Рахимов возглавил "Рубин" в апреле, сменив на этом посту Юрия Уткульбаева. Казанцы лидируют в таблице Первой лиги, обеспечив себе участие в РПЛ в следующем сезоне.
Обложка ©