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22 мая, 20:03

В "Рубине" ответили, оставят ли Рахимова на посту тренера после выхода в РПЛ

Спортдиректор "Рубина" Сафонов: Рахимов останется главным тренером в РПЛ

Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов продолжит руководить командой в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. Об этом заявил спортивный директор клуба Эдуард Сафонов.

"Не рассматриваем вариант с заменой. Главный тренер сделал большое дело", — приводит слова Сафонова "Спорт-Экспресс".

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Напомним, Рахимов возглавил "Рубин" в апреле, сменив на этом посту Юрия Уткульбаева. Казанцы лидируют в таблице Первой лиги, обеспечив себе участие в РПЛ в следующем сезоне.

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rubin-kazan.ru

Артур Лапсаков
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