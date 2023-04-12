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12 апреля, 08:27

Рахимов возглавил казанский "Рубин" вместо уволенного Уткульбаева

<p>Обложка © ТАСС / Максим Романов</p>

Обложка © ТАСС / Максим Романов

Главным тренером казанской футбольной команды "Рубин" стал Рашид Рахимов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"На должность главного тренера "Рубина" назначен 58-летний российский специалист Рашид Рахимов", — говорится в сообщении.

Договор с предыдущим тренером — Юрием Уткульбаевым — был расторгнут. Его поблагодарили за совместную работу и вклад в развитие клуба. Под его руководством команда не проиграла ни одного матча.

"Юрий Уткульбаев находился у руля команды с 15 ноября 2022 года. В восьми матчах Мелбет – Первой лиги "Рубин" под его руководством одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью", — указали в клубе.

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Рашид Рахимов начинал карьеру игрока в "Памире" (Душанбе), играл за московский "Спартак" и другие команды. В качестве тренера дебютировал в 2002 году. Он руководил клубами "Адмира Ваккер" (Австрия), "Амкар" (Пермь), "Локомотив" (Москва), "Ахмат" (Грозный) и "Уфа".

Ранее Лайф сообщал о том, что новым главным тренером подмосковного футбольного клуба "Химки" стал Андрей Талалаев.

Илья Суриков
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