"Лучший кандидат": "Химки" назначили четвёртого главного тренера за сезон
Андрей Талалаев во второй раз в карьере стал главным тренером ФК "Химки"
Андрей Талалаев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Новым главным тренером подмосковного футбольного клуба "Химки" стал Андрей Талалаев. Об этом в беседе с "Чемпионатом" сообщил инвестор команды Туфан Садыгов.
"Талалаев — лучший кандидат, который есть. Сотрудничество долгосрочное. Контракт подписан на пять лет", — сказал бизнесмен.
Подписание пятилетнего соглашения с Талалаевым подтвердил гендиректор "Химок" Николай Оленев в беседе с ТАСС.
Специалисту 50 лет. "Химки" станут для него уже третьим клубом в текущем сезоне, который Талалаев начинал с "Ахматом". 11 сентября его уволили из грозненского клуба. Через месяц тренер возглавил "Торпедо", но уже в марте покинул клуб. Для "Химок" Талалаев станет уже четвёртым главным тренером в этом сезоне. Ранее подмосковную команду тренировали Сергей Юран, Николай Писарев и Спартак Гогниев. Последний покинул пост 3 апреля. Талалаев уже работал в "Химках" в сезоне 2019–2020.