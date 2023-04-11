"Лучший кандидат": "Химки" назначили четвёртого главного тренера за сезон

Новым главным тренером подмосковного футбольного клуба "Химки" стал Андрей Талалаев. Об этом в беседе с "Чемпионатом" сообщил инвестор команды Туфан Садыгов.

"Талалаев — лучший кандидат, который есть. Сотрудничество долгосрочное. Контракт подписан на пять лет", — сказал бизнесмен.