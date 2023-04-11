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11 апреля, 14:47

"Лучший кандидат": "Химки" назначили четвёртого главного тренера за сезон

Андрей Талалаев во второй раз в карьере стал главным тренером ФК "Химки"

<p>Андрей Талалаев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Андрей Талалаев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Новым главным тренером подмосковного футбольного клуба "Химки" стал Андрей Талалаев. Об этом в беседе с "Чемпионатом" сообщил инвестор команды Туфан Садыгов.

"Талалаев — лучший кандидат, который есть. Сотрудничество долгосрочное. Контракт подписан на пять лет", — сказал бизнесмен.

Подписание пятилетнего соглашения с Талалаевым подтвердил гендиректор "Химок" Николай Оленев в беседе с ТАСС.

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Специалисту 50 лет. "Химки" станут для него уже третьим клубом в текущем сезоне, который Талалаев начинал с "Ахматом". 11 сентября его уволили из грозненского клуба. Через месяц тренер возглавил "Торпедо", но уже в марте покинул клуб. Для "Химок" Талалаев станет уже четвёртым главным тренером в этом сезоне. Ранее подмосковную команду тренировали Сергей Юран, Николай Писарев и Спартак Гогниев. Последний покинул пост 3 апреля. Талалаев уже работал в "Химках" в сезоне 2019–2020.

Никита Никонов
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