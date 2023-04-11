Чешский тренер "Оренбурга" удивился одной черте российских футболистов

Главный тренер "Оренбурга", уроженец чешской Остравы Марцел Личка заявил, что удивился отсутствию инициативности у российских футболистов из-за страха допустить ошибку. По его словам, они "боятся играть в футбол, креативить".

"Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило", — сказал он в беседе со Sport24.

Личка назвал одной из своих задач сделать так, чтобы игроки поверили в себя и "не тупо били вперёд в надежде на шальной рикошет". Он сравнил нынешний опыт со своей работой в брестском "Динамо", когда у него были "опытные игроки": Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. Их уверенность, отметил тренер, делала процесс легче.

"Здесь всё иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу. Но надо добиться того, чтобы игроки сами не боялись принимать решение на поле", — добавил он.