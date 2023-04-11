Тренер клуба РПЛ посетовал на нехватку в России одной чешской вещи
Главный тренер "Оренбурга" Личка: В России не хватает хорошего пива за ужином
Марцел Личка. Обложка © fcorenburg.ru
Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" чех Марцел Личка заявил, что ему в России не хватает хорошего пива за ужином. Слова специалиста приводит Sport24.
Личка заметил, что Оренбург нельзя сравнить с его родной Остравой, которая меньше по размерам, но красивее.
"Чего из Остравы не хватает? Хорошего пива за ужином, ха-ха! Поэтому здесь его не пью", — признался наставник команды.
Личка возглавил "Оренбург" в 2020 году. Под его руководством клуб вышел в РПЛ, где после 22 туров идёт на восьмом месте, набрав 33 очка.
Ранее в "Оренбурге" назвали команду, победы над которой приятны вдвойне. По словам спортивного директора клуба Дмитрия Андреева, перед игроками в каждом матче стоит лишь одна задача — побеждать.