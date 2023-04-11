ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 01:16

Тренер клуба РПЛ посетовал на нехватку в России одной чешской вещи

Главный тренер "Оренбурга" Личка: В России не хватает хорошего пива за ужином

<p>Марцел Личка. Обложка © <a href="https://fcorenburg.ru/media/photo/mir-rossijskaya-premer-liga/22-tur.-orenburg-rostov.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcorenburg.ru</a></p>

Марцел Личка. Обложка © fcorenburg.ru

Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" чех Марцел Личка заявил, что ему в России не хватает хорошего пива за ужином. Слова специалиста приводит Sport24.

Личка заметил, что Оренбург нельзя сравнить с его родной Остравой, которая меньше по размерам, но красивее.

"Чего из Остравы не хватает? Хорошего пива за ужином, ха-ха! Поэтому здесь его не пью", — признался наставник команды.

"Я счастлив здесь": Нападающий "Оренбурга" Мансилья решил получить гражданство РФ

"Я счастлив здесь": Нападающий "Оренбурга" Мансилья решил получить гражданство РФ

Личка возглавил "Оренбург" в 2020 году. Под его руководством клуб вышел в РПЛ, где после 22 туров идёт на восьмом месте, набрав 33 очка.

Ранее в "Оренбурге" назвали команду, победы над которой приятны вдвойне. По словам спортивного директора клуба Дмитрия Андреева, перед игроками в каждом матче стоит лишь одна задача — побеждать.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Оренбург
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров