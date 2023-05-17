Игроки "Рубина" могут получить солидную премию в случае победы в Первой лиге
СЭ: Игроки "Рубина" получат 40 млн рублей премиальных за победу в Первой лиге
Руководство казанского "Рубина" готово выделить 40 миллионов рублей премии за победу в Первой лиге. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Игрокам уже сообщили об этом. Речь идёт именно о первом месте.
После 31 тура "Рубин" идёт на второй позиции с 62 очками. Отставание от лидирующей "Балтики" — два очка. В следующем туре 20 мая команды сыграют между собой в Калининграде.
Ранее Лайф рассказывал о праздничной вакханалии в Санкт-Петербурге, посвящённой победе "Зенита" в РПЛ. Наш корреспондент окунулся в непередаваемую атмосферу и прислал видео, как горожане отмечают это радостное событие.
T.me / ФК "Рубин"