Игроки "Рубина" могут получить солидную премию в случае победы в Первой лиге

Руководство казанского "Рубина" готово выделить 40 миллионов рублей премии за победу в Первой лиге. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрокам уже сообщили об этом. Речь идёт именно о первом месте.

После 31 тура "Рубин" идёт на второй позиции с 62 очками. Отставание от лидирующей "Балтики" — два очка. В следующем туре 20 мая команды сыграют между собой в Калининграде.