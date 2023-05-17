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17 мая, 05:02

Игроки "Рубина" могут получить солидную премию в случае победы в Первой лиге

СЭ: Игроки "Рубина" получат 40 млн рублей премиальных за победу в Первой лиге

Руководство казанского "Рубина" готово выделить 40 миллионов рублей премии за победу в Первой лиге. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрокам уже сообщили об этом. Речь идёт именно о первом месте.

В "Рубине" рассказали о сроках действия контракта с Рахимовым

В "Рубине" рассказали о сроках действия контракта с Рахимовым

После 31 тура "Рубин" идёт на второй позиции с 62 очками. Отставание от лидирующей "Балтики" — два очка. В следующем туре 20 мая команды сыграют между собой в Калининграде.

Ранее Лайф рассказывал о праздничной вакханалии в Санкт-Петербурге, посвящённой победе "Зенита" в РПЛ. Наш корреспондент окунулся в непередаваемую атмосферу и прислал видео, как горожане отмечают это радостное событие.

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T.me / ФК "Рубин"

Артур Лапсаков
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